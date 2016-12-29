Штаб АТО: Боевики совершили полсотни обстрелов и устроили боевое столкновение

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки среды, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции произошло 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них – боевое столкновение.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сводке штаба, на мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм – Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов – по Майорску, а из стрелкового оружия – вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй.

Как отмечается, боевое столкновение произошло в районе Крутой.

Не было спокойно и на луганском направлении. Там из вооружения БМП оккупанты совершили огневую атаку и обстреляли Лощину Кошарную. Из стрелкового оружия – Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.