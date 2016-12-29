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Теракт в Китае: "четыре головореза" взорвали бомбу на
29.12.2016 07:00

Теракт в Китае: "четыре головореза" взорвали бомбу на

Пять человек погибли в результате террористического акта, который произошел в западном регионе Китая Синьцзян. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет Reuters.

"Правительство Синьцзяна проинформировало, что инцидент произошел около 5 вечера на юге региона. Отмечается, что четверо "головорезов" заехали на машине во двор офиса Коммунистической партии и привели в действия взрывное устройство, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения, а террористы умерли на месте, рассказало региональное правительство.

В агентстве также подчеркнули, что три других человека получили ранения и один – погиб.

"Сейчас порядок восстановлен", - заверили в правительстве.

Стоит отметить, что в результате противостояний между меньшинством мусульман-уйгуров с китайцами-хань в богатом природными ресурсами Синьцзяне на протяжении последних лет погибли сотни людей, однако правительство замалчивает эти факты.

К слову, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, в котором помимо титульной китайской национальности хань проживают мусульмане-уйгуры, считается неспокойным регионом Китая. В нем действуют боевики "Исламского движения Восточного Туркестана", которое выступает за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного района от КНР. На счету этого незаконного вооруженного формирования - ряд терактов на территории СУАР, жертвами которых становились как сотрудники правоохранительных органов, так и мирные граждане.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 24 декабря, примерно в 13:00 на севере Китая прогремел мощный взрыв. Это произошло на одном из нелегальных предприятий, которое занимается изготовлением пиротехники.

От силы взрыва повреждения получили соседние здания, а сам завод превратился в руины.

Теги материала: Китай, теракт, смерти, жертвы
Новости СМИ2
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