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В США военный вертолет AH-64 Apache рухнул у мексиканского побережья: есть жертвы
29.12.2016 06:42

В США военный вертолет AH-64 Apache рухнул у мексиканского побережья: есть жертвы

В Американском штате Техас двое военнослужащих стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в районе залива Галвестон. Об этом сообщает сообщает телеканал KHOU со ссылкой на военных.

Военный вертолет Apache ВВС США рухнул в воду недалеко от побережья в районе залива Галвестон, примерно в 40 километрах от Хьюстона.

Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил эту информацию журналистам и сообщил, что погибли два человека, находившиеся на борту вертолета. Причины авиакатастрофы установит специальная комиссия.

Противопожарное управление американского города Пасадина, штат Техас, проверяет сообщения о крушении военного вертолета Apache недалеко от побережья.

"Я видел черный военный вертолет спирали вниз шум во-первых," сказал Джон Роланд, очевидец, который живет неподалеку.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети обнародованы фото и видео с места крушения российского самолета Ту-154, пропавшего над Черным морем 25 декабря.

В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи.

В ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам и были найдены части ТУ-154.  На борту самолета находидились в общей сложности 91 человек.

Теги материала: США, вертолет, авиакатастрофа, крушение, погибшие, жертвы
Новости СМИ2
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