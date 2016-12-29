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СБУ обнародовала записи, доказывающие измену Безъязыкова
29.12.2016 06:18

СБУ обнародовала записи, доказывающие измену Безъязыкова  Видеорепортаж

Служба безопасности Украины обнародовала телефонные переговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова с боевиками "ДНР", которые доказывают, что бывший начальник разведки ВСУ был не пленником, а одним из террористов.

"СБУ обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины" , - говорится в описании к видео.

По данным СБУ, уже спустя 2 недели пребывания в плену полковник Безъязыков был завербован спецслужбами России и назначен заместителем боевика с позывным "63-й" на должность т.н. замначальника отдела сбора и анализа разведывательной информации разведуправления ДНР под руководством генерал-майора ГРУ ГШ СВ РФ С.Дубинского позывной "Хмурый".

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, Иван Безъязыков в ходе судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева 14 декабря заявил, что был вынужден одеть российскую форму и носить оружие, поскольку опасался за свою жизнь.  Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года. 

По данным Службы безопасности Украины, Безъязыков осуществлял сбор и обработку информации о передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-3 ("Участие в террористической организации") Уголовного кодекса Украины.

Теги материала: измена, терроризм, переговоры, СБУ
Новости СМИ2
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