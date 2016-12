Не выдержав смерти своей дочери, умерла легендарная актриса Дебби Рейнолдс

MIGnews.com.ua

Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать голливудской звезды Кэрри Фишер, умерла в возрасте 84 года. Об этом сообщает Variety.

Данную информацию, как пишет издание, подтвердили сын Дебби Рейнолдс Тодд Фишер и брат Кэрри Фишер.

"Она захотела быть с Кэрри", - сказал Тодд Фишер.

Дебби Рейнолдс была госпитализирована в Голливуде. Ка передает издание TMZ, у нее мог быть инсульт.

Немного ранее, 27 декабря, дочь Дебби Рейнолдс - актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", умерла от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Мэри Фрэнсис Рейнольдс родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо в Техасе. В кино Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождём", в которой она также выступила как блестящая танцовщица и (отчасти) как певица.

Её успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноимённого мюзикла "Непотопляемая Молли Браун» (1964), принёсшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

В 1951 году её песня "Aba Daba Honeymoon" попала в музыкальный хит-парад под третьим номером. Её последующими знаменитыми песнями стали "Tammy", которая в 1957 году в течение пяти недель занимала первую позицию в "Billboard pop charts", "A Very Special Love" в 1958 году и "Am I That Easy to Forget" в 1959 году.

Стоит также отметить, что в ноябре 2006 года актриса получила награду "За достижения всей жизни" в калифорнийском университете Чэпмен, а в мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете. В январе 2015 года Рейнольдс была вручена почётная премия Гильдии киноактёров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.