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Полиция изъяла 60 кг наркотиков в частном доме в Винницкой области
28.12.2016 20:57

Полиция изъяла 60 кг наркотиков в частном доме в Винницкой области  Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 60 килограмм наркотических веществ у 33-летнего жителя города Гнивань в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По полученным данным, наркотики были обнаружены в ходе проведения санкционированного обыска.

"Запрещенные наркосодержащие вещества хозяин хранил в жилых комнатах дома и хозяйственных помещениях", - подчеркнули в полиции.

Замглавы ГУ НП в Винницкой области Виталий Ярмолюк рассказал, что обыски проводили после поступления в полицию оперативной информации о хранении одним из местных жителей в собственном доме наркотических средств.

Стоит отметить, что полицейские изъяли сухие растения конопли, марихуану, белое порошкообразное вещество, похожее на амфетамин и оборудование для его изготовления. Все это находилось в мешках, пакетах и коробках. На некоторых из них было указано качество "товара".

Мужчина утверждал, что хранил наркотики для собственного употребления. Он также признался, что рецепт изготовления амфетамина нашел в Интернете.

Все изъятое направили на экспертизу. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 22 декабря, Госпогранслужба сообщила об изъятии крупной партии таблеток "Кодтерпин", которые содержат вещества с наркотическим действием

Теги материала: Винница, полиция, наркотики, уголовное производство
Новости СМИ2
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