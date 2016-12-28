ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики взяли не количеством, а качеством огневых атак по позициям ВСУ
28.12.2016 18:54

Штаб АТО: Боевики взяли не количеством, а качеством огневых атак по позициям ВСУ

В течение дня среды, 28 декабря, незаконные вооруженные формирования совершили 22 огневых атаки и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, обнародованном в Facebook.

"На мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице в Фейсбук.

Согласно сводке штаба АТО, на донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям ВСУ в районе н.п. Луганское, а из стрелкового оружия - вблизи н.п.Зайцево и Новосёловки Второй.

На луганском направлении из вооружения БМП члены незаконных вооруженных формирований обстреливали Балку Кошарную, а из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бывшего замначальника следствия Донецкого управления СБУ, который перешел на сторону боевиков, подорвали в центре оккупированного Донецка.

Пострадавший при взрыве в оккупированном Донецке 20 декабря является бывшим сотрудником СБУ Евгением Косяком.

Теги материала: АТО, боевики, обстрел, Украина, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Экс-чиновника СБУ, перешедшего на сторону боевиков, подорвали в центре Донецка
Важное
Экс-чиновника СБУ, перешедшего на сторону боевиков, подорвали в центре Донецка
У Полторака заявили, что Россия использует гумконвой для вывоза тел боевиков
Важное
У Полторака заявили, что Россия использует гумконвой для вывоза тел боевиков
В зоне АТО нашли два тайника с оружием боевиков
Важное
В зоне АТО нашли два тайника с оружием боевиков  Фоторепортаж
В Сирии убили одного из главарей ИГИЛ
Важное
В Сирии убили одного из главарей ИГИЛ
Умер так называемый министр сельского хозяйства "ЛНР"
Важное
Умер так называемый министр сельского хозяйства "ЛНР"
За сутки в АТО враг 44 раза открывал огонь по позициям ВСУ
Важное
За сутки в АТО враг 44 раза открывал огонь по позициям ВСУ  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48
Эксклюзив  Тандит: Обмен пленными произойдет по формуле 228 на 48  Видеорепортаж
28.12.2016
Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика