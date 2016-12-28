Штаб АТО: Боевики взяли не количеством, а качеством огневых атак по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

В течение дня среды, 28 декабря, незаконные вооруженные формирования совершили 22 огневых атаки и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, обнародованном в Facebook.

"На мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице в Фейсбук.

Согласно сводке штаба АТО, на донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям ВСУ в районе н.п. Луганское, а из стрелкового оружия - вблизи н.п.Зайцево и Новосёловки Второй.

На луганском направлении из вооружения БМП члены незаконных вооруженных формирований обстреливали Балку Кошарную, а из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бывшего замначальника следствия Донецкого управления СБУ, который перешел на сторону боевиков, подорвали в центре оккупированного Донецка.

Пострадавший при взрыве в оккупированном Донецке 20 декабря является бывшим сотрудником СБУ Евгением Косяком.