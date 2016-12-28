Спасатели обнаружили тела еще трех пассажиров самолета Ту-154

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, спасатели обнаружили тела еще трех человек, которые погибли при крушении самолета Ту-154, сообщает ТАСС.

"С 09:00 до 16:00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что теперь общее число найденных тел составляет 18. Спасатели намерены продолжать поисковую операцию. Кроме тел погибших были также обнаружены их личные вещи, и обломки самолета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 12:00 среды, 28 декабря, спасатели обнаружили 15 тел погибших в результате крушения Ту-154 в акватории Черного моря.