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Спасатели обнаружили тела еще трех пассажиров самолета Ту-154
28.12.2016 18:50

Спасатели обнаружили тела еще трех пассажиров самолета Ту-154

В среду, 28 декабря, спасатели обнаружили тела еще трех человек, которые погибли при крушении самолета Ту-154, сообщает ТАСС.

"С 09:00 до 16:00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что теперь общее число найденных тел составляет 18. Спасатели намерены продолжать поисковую операцию. Кроме тел погибших были также обнаружены их личные вещи, и обломки самолета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 12:00 среды, 28 декабря, спасатели обнаружили 15 тел погибших в результате крушения Ту-154 в акватории Черного моря.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, самолет министерства обороны Российской Федерации Ту-154, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта Адлера.

Теги материала: спасатели, тела, жертвы
Новости СМИ2
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