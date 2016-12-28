В Уругвае скончался бывший диктатор Грегорио Альварес

MIGnews.com.ua

Бывший уругвайский диктатор 91-летний Грегорио Альварес, который отбывал наказание за нарушения прав человека, умер. Он страдал от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны страны.

Альварес умер в среду, 28 декабря, рано утром, в военном госпитале, куда он попал в воскресенье. Его госпитализировали из специальной тюрьмы Доминиго Арена, где отбывал наказание вместе с другими осужденными за совершение преступлений против человечности.

Альварес возглавлял Уругваем с 1981 по 1985 год. 17 декабря 2007 года диктатора обвинили в преступлениях, которые он совершил, когда занимал должность командующего армией. А 22 октября 2009 года его признали окончательно виновным в убийстве 37 человек за период военного управления страной.

Его осудили на 25 лет за соучастие в преступлениях по должности и соучастии в убийствах при отягчающих обстоятельствах за время военного правления страной.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Луганске умер так называемый министр сельского хозяйства и продовольствия "ЛНР". Он скончался в результате обширного инфаркта.