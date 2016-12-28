Экс-чиновника СБУ, перешедшего на сторону боевиков, подорвали в центре Донецка

MIGnews.com.ua

Бывшего замначальника следствия Донецкого управления СБУ, который перешел на сторону боевиков, подорвали в центре оккупированного Донецка.

Такое заявление в эфире одного из украинских каналов сделал глава СБУ Василий Грицак.

"Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например, заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка", - подчеркнул руководитель Службы.

Также он проинформировал, что ранее в 2016 году мужчина был задержан, отдокументирован, и в итоге обменян на патриотов.

Тем временем сайт 0629.com.ua информирует, что пострадавший при взрыве в оккупированном Донецке 20 декабря является бывшим сотрудником СБУ Евгением Косяком.

"В центре Донецка на ул. Артема 147г произошел взрыв, в результате которого мужчине раздробило ноги. По данным сепаратистских СМИ, пострадавший получил инфаркт. Также утверждается, что неисправность газобаллонного оборудования стала причиной взрыва автомобиля", - говорится в сообщении.

Известно, что Косяк Евгений Леонидович (31.07.1971), который в мирное время был замначальника Следственного отдела УСБУ в Донецкой области, прописан в Донецке по ул. Артема, 147г, кв. 6.

В 2014 году он арестовывал так называемого народного губернатора Павла Губарева. После чего Косяк выехал в Мариуполь. Уже 10 августа 2015 года "полковник юстиции, заместитель начальника следственного отдела управления СБ Украины в Донецкой области был задержан "на горячем" во время передачи им материалов с ограниченным доступом агенту "ДНР" (конкретно - сотруднику МГБ ДНР). А в 2016 году был обменян как "житель ДНР".

Справка: 20 декабря в "ДНР" сотрудники так называемого "МГБ" отмечали свой "профессиональный праздник".