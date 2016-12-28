У Полторака заявили, что Россия использует гумконвой для вывоза тел боевиков

MIGnews.com.ua

Из моргов Горловки и Макеевки автомобилями так называемого 59-го гуманитарного конвоя Российской Федерации вывезли тела 40 погибших боевиков.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"Украинская разведка установила настоящую причину приезда очередного российского "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс. Белые КамАЗы вывезли из моргов Горловки и Макеевки 40 трупов убитых русских оккупантов", - сказал он.

Стоит отметить, что согласно данным украинской разведки, так называемый 59-й гуманитарный конвой проследовал с территории РФ на временно оккупированную территории Донбасса 22 декабря текущего года.