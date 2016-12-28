Пьяный мужчина в шляпе мушкетера и с хлебным ножом ограбил магазин одежды в Киеве

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в Оболонском районе Киева неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии и в маскарадной шляпе, которая была украшена новогодней мишурой, ограбил магазин одежды.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно данной информации, пьяный злоумышленник, угрожая работнику магазина кухонным ножом, украл два свитера.

В магазине одежды он с ножом напал на продавца и забрал товар. Девушка рассказала, что в момент ограбления кроме нее в помещении никого не было. Злоумышленник пригрозил кухонным ножом и забрал с прилавка два спортивных свитера.

Также девушка утверждает, что мужчина был пьян и в маскарадной шляпе с белым дождиком. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство (разбой).

Полиции удалось задержать злоумышленника только в Новоград-Волынском Житомирской области. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления.

В результате допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что планировал завладеть деньгами из кассы и мобильным телефоном продавца, но испугался того, что женщина нажала тревожную кнопку и стала звать на помощь.