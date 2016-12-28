Минобороны РФ: Обнаружено 15 тел жертв авиакатастрофы под Сочи

MIGnews.com.ua

По состоянию на 12:00 среды, 28 декабря, спасатели обнаружили 15 тел погибших в результате крушения Ту-154 в акватории Черного моря.

Об этом информирует пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

"В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте катастрофы также обнаружены 223 фрагмента тел.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с момента начала разведывательной операции по поиску обломков потерпевшего крушение военного самолета ТУ-154, на поверхность было извлечено 1547 обломков , 311 из которых спасатели отыскали за прошедшие сутки.