Минобороны РФ: Обнаружено 15 тел жертв авиакатастрофы под Сочи

По состоянию на 12:00 среды, 28 декабря, спасатели обнаружили 15 тел погибших в результате крушения Ту-154 в акватории Черного моря.
Об этом информирует пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
"В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на месте катастрофы также обнаружены 223 фрагмента тел.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с момента начала разведывательной операции по поиску обломков потерпевшего крушение военного самолета ТУ-154, на поверхность было извлечено 1547 обломков, 311 из которых спасатели отыскали за прошедшие сутки.
Напомним, 25 декабря, самолет минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из аэропорта Адлера.