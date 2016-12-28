ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Минобороны РФ: Обнаружено 15 тел жертв авиакатастрофы под Сочи
28.12.2016 12:26

Минобороны РФ: Обнаружено 15 тел жертв авиакатастрофы под Сочи

По состоянию на 12:00 среды, 28 декабря, спасатели обнаружили 15 тел погибших в результате крушения Ту-154 в акватории Черного моря.

Об этом информирует пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

"В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте катастрофы также обнаружены 223 фрагмента тел.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с момента начала разведывательной операции по поиску обломков потерпевшего крушение военного самолета ТУ-154, на поверхность было извлечено 1547 обломков, 311 из которых спасатели отыскали за прошедшие сутки. 

Напомним, 25 декабря, самолет минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из аэропорта Адлера.

Теги материала: авиакатастрофа, самолет, жертвы, тела, Минобороны, Россия, Сочи
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Спасатели РФ нашли второй бортовой самописец ТУ-154
Важное
Спасатели РФ нашли второй бортовой самописец ТУ-154
Более полутора тысяч обломков Ту-154 подняли со дна Черного моря
Важное
Более полутора тысяч обломков Ту-154 подняли со дна Черного моря
Со дня моря подняли все "черные ящики" с упавшего Ту-154
Важное
Со дня моря подняли все "черные ящики" с упавшего Ту-154
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
Важное
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
Признаков взрыва или пожара на обломках Ту-154 не обнаружили
Важное
Признаков взрыва или пожара на обломках Ту-154 не обнаружили
Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154
Важное
Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика