ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Киеве водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб
28.12.2016 12:37

В Киеве водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб  Фоторепортаж

В среду, 28 декабря, в Киеве водитель автомобиля марки Kia не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб на обочине. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Из-за ДТП корейский автомобиль Kia разбился вдребезги и восстановлению не подлежит.

По данным источника, водитель сильно не пострадал и отделался переломом голени и ушибами.

Кроме этого, водитель выбрался из автомобиля самостоятельно.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на 27 декабря нетрезвый работник прокуратуры устроил в Киеве резонансное ДТП, а потом вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.

Напомним, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло ДТП, в результате которого троллейбус протаранил микроавтобус, который остановился из-за поломки.

Теги материала: ДТП, столб, лимит скорости, скорая помощь, скорость, ФОТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Скрываясь с места ДТП, пьяный водитель столкнулся с ВАЗ: погиб младенец
Важное
Скрываясь с места ДТП, пьяный водитель столкнулся с ВАЗ: погиб младенец
Пьяный в "хлам" прокурор устроил масштабное ДТП в Киеве и отрицает, что был за рулем
Важное
Пьяный в "хлам" прокурор устроил масштабное ДТП в Киеве и отрицает, что был за рулем  Фоторепортаж
Фото и видео с места крушения Ту-154 выложили в Сеть
Важное
Фото и видео с места крушения Ту-154 выложили в Сеть  Видеорепортаж
В ДТП в Житомирской области перевернулся автобус: есть жертвы
Важное
В ДТП в Житомирской области перевернулся автобус: есть жертвы
Обнародован спутниковый снимок места крушения Ту-154 в Черном море
Важное
Обнародован спутниковый снимок места крушения Ту-154 в Черном море  Фоторепортаж
Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей
Важное
Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
Эксклюзив  Расшифровка пророчества Ротшильдов на 2017 год
28.12.2016
Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика