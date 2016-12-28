В Киеве водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в Киеве водитель автомобиля марки Kia не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб на обочине. Об этом сообщил " Киев Оперативный " в Facebook.

Из-за ДТП корейский автомобиль Kia разбился вдребезги и восстановлению не подлежит.

По данным источника, водитель сильно не пострадал и отделался переломом голени и ушибами.

Кроме этого, водитель выбрался из автомобиля самостоятельно.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на 27 декабря нетрезвый работник прокуратуры устроил в Киеве резонансное ДТП , а потом вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.