В Киеве водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб

В среду, 28 декабря, в Киеве водитель автомобиля марки Kia не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб на обочине. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.
Из-за ДТП корейский автомобиль Kia разбился вдребезги и восстановлению не подлежит.
По данным источника, водитель сильно не пострадал и отделался переломом голени и ушибами.
Кроме этого, водитель выбрался из автомобиля самостоятельно.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на 27 декабря нетрезвый работник прокуратуры устроил в Киеве резонансное ДТП, а потом вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.
Напомним, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло ДТП, в результате которого троллейбус протаранил микроавтобус, который остановился из-за поломки.