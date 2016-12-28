Спасатели РФ нашли второй бортовой самописец ТУ-154

В среду, 28 декабря, министерство обороны Российской Федерации сообщило, что во время поисковых работ в Черном море был найден и поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета Ту-154, который потерпел крушение возле Адлера, передает Интерфакс-Украина.
"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - сказали в Минобороны России.
Со слов военных, поисковые операции в районе крушения российского военного самолета проводятся круглосуточно.
"В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - заверили в военном ведомстве РФ.
Как известно, 25 декабря российский самолет, который направлялся в Сирию, потерпел крушение над водами Черного моря после взлета из аэропорта Адлера.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с момента начала разведывательной операции по поиску обломков в районе падения военного самолета ТУ-154, на поверхность было извлечено 1547 обломков.