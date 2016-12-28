Спасатели РФ нашли второй бортовой самописец ТУ-154

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, министерство обороны Российской Федерации сообщило, что во время поисковых работ в Черном море был найден и поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета Ту-154, который потерпел крушение возле Адлера, передает Интерфакс-Украина.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - сказали в Минобороны России.

Со слов военных, поисковые операции в районе крушения российского военного самолета проводятся круглосуточно.

"В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - заверили в военном ведомстве РФ.

Как известно, 25 декабря российский самолет, который направлялся в Сирию, потерпел крушение над водами Черного моря после взлета из аэропорта Адлера.