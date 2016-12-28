В зоне АТО нашли два тайника с оружием боевиков

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины выявили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции: одно хранилище находилось в населенном пункте Широкино Донецкой области, а второе в Алексеевке Луганской области. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства на официальном сайте.

Правоохранители изъяли из хранилищ две реактивные противотанковые гранаты для РПГ-22, пять охотничьих ружей, 11 гранат и более трех тысяч патронов различного калибра.

На данный момент ведутся следственно-оперативные действия.