Более полутора тысяч обломков Ту-154 подняли со дна Черного моря

MIGnews.com.ua

С момента начала разведывательной операции по поиску обломков потерпевшего крушение военного самолета ТУ-154, на поверхность было извлечено 1547 обломков, 311 из которых спасатели отыскали за прошедшие сутки, передает РИА Новости .

"Обнаружено и поднято на поверхность всего 1547 обломков Ту-154, включая 311 найденных за сутки", - сказал собеседник агентства.

Спасательное судно "Эпрон", которое проводит поисковые работы в водах Черного моря, обнаружило на глубине около 20 метров участок шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью до 200 метров, где находится целый "шлейф" из большого количества обломков самолета и тел погибших. Данный участок расположен примерно в 4,5 километрах от берега.