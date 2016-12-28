В Сирии убили одного из главарей ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Сирийская обсерватория по правам человека, находящаяся в Великобритании, сообщила, что по предварительным данным, накануне, 27 декабря, в северной части Сирии был убит один из ведущих командиров группировки "Исламское государство" Абу Джандал Аль-Кувейти, передает Радио Свобода .

Руководитель обсерватории Рами Абдурахман сообщил, что боевик погиб при попытке группировки "Исламское государство", под его командованием, вытеснить Сирийские демократические силы из села Джабар. Однако, со слов Абдурахмана, попытка исламистов была сломлена сильным сопротивлением Сирийских демократических сил с курдскими военными при поддержке США, которые смогли продвинуться на расстояние до 5 километров в северной части страны.

Представители сирийской армии также заявили, что Абу Джандал был убит в ходе боевых действий в районе Табка.

Дружественные исламистам организации в социальных сетях подтвердили его гибель.