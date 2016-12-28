В сети появилось видео землетрясения в Румынии и в Украине

MIGnews.com.ua

В сети появилось видео землетрясения, которое произошло в ночь на 28 декабря в Румынии на стыке украинских и румынских Карпат.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 по шкале Рихтера находился в 150 километрах от столицы страны Бухареста и залегал на глубине 81 км.

Подземные толчки были ощутимы и в Украине, в частности, в районе Карпат, Хмельницкого, Одессы и Днепра.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 28 декабря в южных районах Одесской области ГСЧС зафиксировала незначительные толчки землетрясения магнитудой в 2-3 балла по шкале Рихтера. Разрушений или пострадавших из-за землетрясения нет.