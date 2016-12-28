ГСЧС подтвердила факт о землетрясении в Одесской области

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в южных районах Одесской области ГСЧС зафиксировала незначительные толчки землетрясения магнитудой в 2-3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС .

По данным источника, разрушений или пострадавших из-за землетрясения нет.

Кроме этого, землетрясение произошло около 01 часа 21 минуты.

Напомним, эпицентр землетрясения располагался в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча, которое находится в 150 километрах от столицы страны Бухареста. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 81 км.