ГСЧС подтвердила факт о землетрясении в Одесской области

В среду, 28 декабря, в южных районах Одесской области ГСЧС зафиксировала незначительные толчки землетрясения магнитудой в 2-3 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
По данным источника, разрушений или пострадавших из-за землетрясения нет.
Кроме этого, землетрясение произошло около 01 часа 21 минуты.
Напомним, эпицентр землетрясения располагался в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча, которое находится в 150 километрах от столицы страны Бухареста. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 81 км.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вечером в среду, 21 декабря, в водах Тихого океана в 704 км на юго-восток от острова Титидзима, принадлежащему японским островам Огасавара, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в его эпицентре как "разрушительное".