Умер так называемый министр сельского хозяйства "ЛНР"

MIGnews.com.ua

В ночь с 27 на 28 декабря в Луганске умер так называемый министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Сергей Литвин по кличке "Клим", якобы деятель ополченцев скончался в результате обширного инфаркта. Данную информацию распространили сепаратистские издания.

По их же информации, в социальных сетях его друзья предаются воспоминаниям о его активном участии в сепаратистских акциях в городах Луганской области. Также говорится, что он являлся одним из организаторов "референдума" по созданию ЛНР.

В тоже время украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов на персональной странице в Facebook сделал объемный пост, в котором перечисляются зверства, которые вышеуказанный погибший совершал во время "службы". В его статье присутствуют воспоминания семейной пары, которая попала на 98 дней в плен к оккупантам.

"На блокпост приехал один "товарищ". Оказалось, Литвин Сергей Анатольевич, он потом стал "министром" сельского хозяйства и продовольствия "ЛНР". Устроил мне допрос с пристрастием. Достаёт пистолет, подносит мне ко лбу и нажимает на курок — тишина. Затем вставляет обойму и снова пистолет к голове — тогда руку резко в сторону и стреляет. И так несколько раз. Одна из пуль задела плечо"- цитируя Александра Кононова, жителя Луганской области, инвалида, который помогал как волонтер законным властям Украины, но в 2014-м был похищен вместе с женой на блок-посту

"После допросов, когда мы возвращались обратно, в камере еще долго раздавались стоны и крики. Я видела, как избитые люди шли, хромая, по коридору. Особенно доставалось новичкам. У боевиков была традиция — с особой жестокостью колотить тех, кто только поступил. Некоторых забивали прикладами до смерти. В одной из камер сидел батюшка, который время от времени отпевал замученных и убитых", - говорится в воспоминаниях Веры Кононовой.

"Допрашивать приезжал лично Сергей Литвин, пытал Веру электрошокером. Особой информации от нее и Виктора "министр" получить не мог. Никакими секретами супруги не обладали. Да ему они и не были нужны. Садист просто получал удовольствие от самого процесса, от ощущения собственной значимости — человека, получившего право вершить судьбы людей," - сообщает журналист на основании воспоминаний пленных супругов.

Журналист привел пример, что это не первая внезапная смерть "сторонника Русского мира". Он напомнил, что Литвин являлся другом Геннадия Цыпкалова - "экс-премьер-министра ЛНР", которого 23 сентября 2016 года нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а дело назвали "самоубийством по причине угрызений совести".