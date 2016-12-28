За сутки в АТО враг 44 раза открывал огонь по позициям ВСУ

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В среду, 28 декабря, спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано большое количество нарушений режима прекращения огня. Согласно данным Минобороны, оккупационные войска 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, передает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики обстреливали населенный пункт Широкино при помощи артиллерии калибра 122 мм, по Водяному и Широкино огонь велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино – вражеские войска также обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов. В районе Широкино также вел огонь снайпер.

На донецком направлении под обстрел из минометов калибра 120 мм и 82 мм попали Новгородское, Луганское и Авдеевка, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское, из зенитных установок – Южное.

На луганском направлении под обстрел войск неприятеля попали Новоалександровка и Новозвановка, где противник использовал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и вооружение БМП.