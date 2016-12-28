Возле Сум СБУ накрыла контрабанду сигарет на 9 млн гривен

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в Сумской области Служба безопасности Украины совместно с Фискальной службой изъяла груз стоимостью девять миллионов гривен, который нелегально ввезли с территории Российской Федерации. Данную информацию обнародовал пресс-центр СБУ на персональной странице в Facebook.

Правоохранители остановили фуру на автодороге Сумы-Киев около областного центра. Во время досмотра грузовика, который по документам перевозил пластик, сотрудники спецслужб обнаружили 350 тысяч пачек сигарет европейских брендов без акцизных марок на них, - говорится в заявлении пресс-центра.

По информации Службы безопасности, контрабандный груз был ввезен на территорию Украины по заказу одной из местных коммерческих организаций, которая в последующем планировала реализовать сигареты по всей стране.

На данный момент принимается решение об открытии уголовного производства по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Санкция статьи предусматривает меру наказания в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Устанавливается причастность всех лиц, которые могли быть задействованы в контрабандном ввозе сигарет в Украину.