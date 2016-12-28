Полицейские Днепра вернули пенсионеру 80 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции Днепра отыскали пожилого мужчину, который забыл в ящике супермаркета пакет с 80 тысячами гривен внутри. Им оказался 78-летний пенсионер, который снял все свои сбережения с банковского счета и решил зайти по дороге домой в супермаркет за продуктами, передает ТСН .

Растерявшийся пенсионер совершил свои покупки, а затем не смог отыскать камеру хранения, в которую убрал пакет с деньгами перед входом в магазин.

"Я посмотрел в ящик, а там пусто – ничего нет. Думаю: кто украл? Спросил у охранника. Он говорит: я не брал. Спросил у всех кассиров – они тоже нет", - рассказал владелец средств Евгений Митрофанович.

После обнаружения пустого ящика мужчина направился домой, уже не надеясь на то, что ему вернут его наличные средства. На следующий день к нему пришли правоохранители, чтобы вернуть пропажу.

Пакет с крупной суммой денег внутри обнаружили сотрудники супермаркета и вызвали полицейских.

В отделении полиции города сутки ожидали заявления о пропаже, но оно так и не последовало. По истечению данного срока правоохранители решили самостоятельно заняться поиском владельца пакета.

"Конечно, старались максимально быстро ему их вернуть, до Нового года. Конечно, он был невероятно удивлен", - сообщила спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.