ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Полицейские Днепра вернули пенсионеру 80 тысяч гривен
28.12.2016 07:50

Полицейские Днепра вернули пенсионеру 80 тысяч гривен

Сотрудники полиции Днепра отыскали пожилого мужчину, который забыл в ящике супермаркета пакет с 80 тысячами гривен внутри. Им оказался 78-летний пенсионер, который снял все свои сбережения с банковского счета и решил зайти по дороге домой в супермаркет за продуктами, передает ТСН.

Растерявшийся пенсионер совершил свои покупки, а затем не смог отыскать камеру хранения, в которую убрал пакет с деньгами перед входом в магазин.

"Я посмотрел в ящик, а там пусто – ничего нет. Думаю: кто украл? Спросил у охранника. Он говорит: я не брал. Спросил у всех кассиров – они тоже нет", - рассказал владелец средств Евгений Митрофанович.

После обнаружения пустого ящика мужчина направился домой, уже не надеясь на то, что ему вернут его наличные средства. На следующий день к нему пришли правоохранители, чтобы вернуть пропажу.

Пакет с крупной суммой денег внутри обнаружили сотрудники супермаркета и вызвали полицейских.

В отделении полиции города сутки ожидали заявления о пропаже, но оно так и не последовало. По истечению данного срока правоохранители решили самостоятельно заняться поиском владельца пакета.

"Конечно, старались максимально быстро ему их вернуть, до Нового года. Конечно, он был невероятно удивлен", - сообщила спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 27 декабря, власти Днепра обратились к местным жителям с просьбой не пользоваться фейерверками на новогодние и рождественские праздники из-за близости к зоне АТО.

 

Теги материала: Днепр, Национальная полиция, пенсионер
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Львовской области мужчина подорвался на боеприпасе, пытаясь распилить его
Важное
Во Львовской области мужчина подорвался на боеприпасе, пытаясь распилить его
Митингующие забросали палками нового главу полиции в Черкасской области
Важное
Митингующие забросали палками нового главу полиции в Черкасской области  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Полиция борется с нелегальным игорным бизнесом: за сутки накрыли 65 подпольных заведений
Важное
Полиция борется с нелегальным игорным бизнесом: за сутки накрыли 65 подпольных заведений  Фоторепортаж
Полицейские в Киеве во время спецоперации ранили мужчину
Важное
Полицейские в Киеве во время спецоперации ранили мужчину  Видеорепортаж
В Киеве произошла перестрелка между бандитами и полицейскими
Важное
В Киеве произошла перестрелка между бандитами и полицейскими  Фоторепортаж
Правоохранители задержали аферистов, завладевших недвижимостью на 30 млн гривен
Важное
Правоохранители задержали аферистов, завладевших недвижимостью на 30 млн гривен  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика