Скрываясь с места ДТП, пьяный водитель столкнулся с ВАЗ: погиб младенец

MIGnews.com.ua

Из-за пьяного водителя, скрывавшегося с места ДТП, в Харькове погиб 8-месячный ребенок, еще три человека госпитализированы, пишет Интерфакс-Украина.

Авария произошла около 17:10 во вторник, 27 декабря, сообщил начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко.

По словам Никоненко, автомобиль Toyota Prado под управлением мужчины 1980-го года рождения, двигался по Салтовскому шоссе со стороны окружной дороги в направлении проспекта Юбилейного. Он совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения ребенок погиб на месте, пассажир и водитель автомобиля Ваз-2102 были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель Toyota Prado скрывался с места другого ДТП, совершенного около 16:45, в результате чего пострадал водитель еще одной машины.

"По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в наркоцентр для проведения экспертизы", - сказал Никоненко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на 27 декабря нетрезвый работник прокуратуры устроил в Киеве резонансное ДТП, а потом вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.