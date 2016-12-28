В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили в Украине

MIGnews.com.ua

В ночь со вторника на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Отголоски подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла ощущались в районе Одесской области, передает местное издание " Думская ".

Согласно информации Геологической службы Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения располагался в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча, которое находится в 150 километрах от столицы страны Бухареста. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 81 км.