ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили в Украине
28.12.2016 07:17

В Румынии произошло землетрясение, толчки ощутили в Украине

В ночь со вторника на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Отголоски подземных толчков  интенсивностью примерно 3-4 балла ощущались в районе Одесской области, передает местное издание "Думская".   

Согласно информации Геологической службы Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения располагался в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча, которое находится в 150 километрах от столицы страны Бухареста. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 81 км.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вечером в среду, 21 декабря, в водах Тихого океана в 704 км на юго-восток от острова Титидзима, принадлежащему японским островам Огасавара, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла.Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в его эпицентре как "разрушительное".

Теги материала: Одесса, землетрясение, толчки, Румыния
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Одессе избили и обокрали протеже Ивана Дорна. ФОТО
Важное
В Одессе избили и обокрали протеже Ивана Дорна. ФОТО  Фоторепортаж
Под Одессой задержала аферистов-вымогателей, выдававших себя за сотрудников СБУ
Важное
Под Одессой задержала аферистов-вымогателей, выдававших себя за сотрудников СБУ
В Чили эвакуируют жителей из-за угрозы цунами
Важное
В Чили эвакуируют жителей из-за угрозы цунами
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
Важное
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей
Важное
Под Одессой произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей  Фоторепортаж
СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой
Важное
СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика