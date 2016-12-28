Боевики "ЛНР" задержали еще одного украинского блогера

MIGnews.com.ua

По подозрению в "распространении экстремистских материалов" в интернете боевики "ЛНР" задержали 53-летнего жителя оккупированного Луганска Геннадия Беницкого, сообщает Гордон со ссылкой на сайт "министерства госбезопасности ЛНР".

"В рамках реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности "ЛНР" установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти "ЛНР", в частности главы республики", – говорится в сообщении.

Беницкого обвиняют в "совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" пособничестве задержанному ранее луганскому блогеру Эдуарду Неделяеву, обвиненного в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, блогера Эдуарда Неделяева (ник Edward Ned), задержали за публикацию материалов, квалифицированных как экстремистские, и "прочные связи" с украинскими спецслужбами и давно прекратившим свое существование батальоном "Айдар".