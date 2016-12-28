В Индии сошел с рельсов пассажирский экспресс: есть погибшие и пострадавшие

MIGnews.com.ua

В среду, 28 декабря, в северной части Индии произошла авария на железной дороге: 14 вагонов экспресс-поезда сошли с рельсов. Данную информацию обнародовало издание Times of India со ссылкой на представителя железнодорожной службы города.

Авария произошла вблизи населенного пункта Кампур в штате Уттар-Прадеш. Согласно данным местной прессы, в результате происшествия погибли минимум 2 человека и еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Данная ситуация сказалась на расписании движения железнодорожного транспорта во всем штате. На месте происшествия работает спасательный отряд и ведется следствие для выяснения причин, повлекших за собой случившееся.

По данным, имеющимся у агентства Asian News International (ANI), с рельсов сошли не 14, а 15 вагонов пассажирского экспресса. Они опубликовали фотографии с места событий в своем Twitter.