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В Индии сошел с рельсов пассажирский экспресс: есть погибшие и пострадавшие
28.12.2016 06:40

В Индии сошел с рельсов пассажирский экспресс: есть погибшие и пострадавшие

В среду, 28 декабря, в северной части Индии произошла авария на железной дороге:  14 вагонов экспресс-поезда сошли с рельсов. Данную информацию обнародовало издание Times of India со ссылкой на представителя железнодорожной службы города.

Авария произошла вблизи населенного пункта Кампур в штате Уттар-Прадеш. Согласно данным местной прессы, в результате происшествия погибли минимум 2 человека и еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Данная ситуация сказалась на расписании движения железнодорожного транспорта во всем штате. На месте происшествия работает спасательный отряд и ведется следствие для выяснения причин, повлекших за собой случившееся.

По данным, имеющимся у агентства  Asian News International (ANI), с рельсов сошли не 14, а 15 вагонов пассажирского экспресса. Они опубликовали фотографии с места событий в своем Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром 20 ноября, в том же штате Индии произошла аналогичная авария: результате схода с рельсов 14 вагонов поезда погиб 91 человек.

Теги материала: Индия, железная дорога, авария, Поезд, погибшие
Новости СМИ2
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