Миссия ОБСЕ эвакуировала базу из Светлодарска

MIGnews.com.ua

Из-за массовых обстрелов в районе Светлодарска специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вынужденно эвакуировала из города свою патрульную базу сроком на два дня. Об этом говорится в отчете миссии за 22-26 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

"Миссия эвакуировала свою передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров от базы 23 декабря. Из-за обстрелов были выбиты стекла на верхних этажах здания (базы СММ ОБСЕ – ред..)", - говорится в опубликованном 27 декабря отчете.

В Светлодарск представители ОБСЕ вернулись уже утром 26 декабря.

В районе Дебальцево и Светлодарска с вечера 22 декабря по 23 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 1 150 взрывов, ранее были зафиксированы 2,3 тыс. случаев нарушения режима тишины.

Кроме того, в ночь на 24 декабря патруль миссии в Горловке зафиксировал выходы из БМ 21 "Град".

Как сообщал MIGnews.com.uа, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что во время новогодних и рождественских праздников боевики могут активизироваться и начать устраивать разного рода провокации, ведь "нечистая сила всегда именно на такие христианские праздники себя проявляет".