ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В возрасте 89 лет умерла французская актриса Клод Жансак, игравшая вместе с комиком Луи де Фюнесом
27.12.2016 22:05

В возрасте 89 лет умерла французская актриса Клод Жансак, игравшая вместе с комиком Луи де Фюнесом

НА 89-м году жизни умерла французская комедийная актриса, партнерша одного из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнеса во многих фильмах, Клод Жансак. Об этом сообщает Europe 1.

"Она снималась (в фильмах — ред.) до самого конца", - цитирует радиостанция сына актрисы Фредерика Шемана.

Также, он сообщил, что актриса скончалась во сне в ночь с понедельника на вторник.

Первыми ролями Жансак в кино и на телевиденье были драматическими. Дебютировала она в фильме лента режиссёра Саши Гитри "Жизнь порядочного человека" (1952).

Актриса также известна партнерскими ролями с Луи де Фюнесом. Они часто играли супружескую пару. Среди наиболее известных ролей в паре у Жансак: Изабель Боскье в "Больших каникулах" (1967, реж. Жан Жиро), Жермен Барнье в "Оскаре" (1967, реж. Эдуард Молинаро), Эдмен в "Замороженном" (1967, реж. Эдуард Молинаро), Маргарита в ленте Клода Зиди "Крылышко или ножка" (1976), Фросина в экранизации пьесы Мольера "Скупой" (1979, реж. Луи де Фюнес и Жан Жиро) и другие.

В последние годы жизни актриса также активно снималась в кино и телесериалах.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, от сердечного приступа скончалась Керри Фишер, известная ролью принцессы Леи Органы из "Звездный войн". 

Теги материала: Франция, актриса, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Умерла известная актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
Важное
Умерла известная актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
Скончался 54-летний американский актер Рики Харрис
Важное
Скончался 54-летний американский актер Рики Харрис
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
Важное
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154
Важное
Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154
Теракт в Берлине: Амри бежал из города через Францию
Важное
Теракт в Берлине: Амри бежал из города через Францию
Крушение Ту-154: Тела погибших в авиакатастрофе доставили в Москву
Важное
Крушение Ту-154: Тела погибших в авиакатастрофе доставили в Москву  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика