В возрасте 89 лет умерла французская актриса Клод Жансак, игравшая вместе с комиком Луи де Фюнесом

MIGnews.com.ua

НА 89-м году жизни умерла французская комедийная актриса, партнерша одного из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнеса во многих фильмах, Клод Жансак. Об этом сообщает Europe 1 .

"Она снималась (в фильмах — ред.) до самого конца", - цитирует радиостанция сына актрисы Фредерика Шемана.

Также, он сообщил, что актриса скончалась во сне в ночь с понедельника на вторник.

Первыми ролями Жансак в кино и на телевиденье были драматическими. Дебютировала она в фильме лента режиссёра Саши Гитри "Жизнь порядочного человека" (1952).

Актриса также известна партнерскими ролями с Луи де Фюнесом. Они часто играли супружескую пару. Среди наиболее известных ролей в паре у Жансак: Изабель Боскье в "Больших каникулах" (1967, реж. Жан Жиро), Жермен Барнье в "Оскаре" (1967, реж. Эдуард Молинаро), Эдмен в "Замороженном" (1967, реж. Эдуард Молинаро), Маргарита в ленте Клода Зиди "Крылышко или ножка" (1976), Фросина в экранизации пьесы Мольера "Скупой" (1979, реж. Луи де Фюнес и Жан Жиро) и другие.

В последние годы жизни актриса также активно снималась в кино и телесериалах.

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