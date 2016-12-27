ОБСЕ: Стороны конфликта на Донбассе ведут бои в серой зоне

MIGnews.com.ua

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны конфликта на востоке Украины ведут бои за "серую зону", пишет Deutsche Welle .

По словам Хуга, украинские военные и боевики нарушают Минские соглашения и пытаются продвигаться по линии разграничения.

"Они занимают новые позиции на территориях (нейтральных, - ред.), продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения", - пояснил Хуг.

Также эту информацию подтвердил и глава внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок. По его словам, украинские военные и боевики постоянно проникают в серую зону, которая появилась после отвода техники, и приближаются друг к другу настолько близко, что могут попасть из стрелкового оружия.

"Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей", - заявил Брок.