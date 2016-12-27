Умерла известная актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"

MIGnews.com.ua

Актриса Керри Фишер, известная ролью принцессы Леи Органы в "Звездных войнах", умерла в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает People .

Агент семьи объявил о кончине актрисы, ссылаясь на дочь Фишер - Билли Лурд.

"К большому сожалению, Билли Лурд подтверждает, что ее любимая мама Кэрри Фишер умерла сегодня утром в 8:55", - говорится в сообщении агента.

Лурд от имени всей семьи благодарит всех за заботу и молитвы.

У Фишер случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос Анжелес в пятницу, 23 декабря. Медики госпитализировали ее с самолетного рейса. Позже, после борьбы за жизнь, актриса скончалась.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, на 54-м году умер американский актер и комик Рики Харрис, прославившийся благодаря фильму "Наркотик" и сериалу "Все ненавидят Криса".