Со дня моря подняли все "черные ящики" с упавшего Ту-154

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, водолазы подняли со дна Черного моря все бортовые самописцы с упавшего у берегов Сочи российского самолета Ту-154. Об этом сообщили источники в оперативном штабе, созданном на месте катастрофы.

По словам источника, водолазы подняли из воды все три "черных ящика", которые находились на борту лайнера.

Специалисты, визуально оценив их состояние, назвали его приемлемым. Также они отмечают, что, предварительно, информация, хранящаяся на "черных ящиках" подлежит расшифровке.