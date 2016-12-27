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Со дня моря подняли все "черные ящики" с упавшего Ту-154
27.12.2016 19:27

Со дня моря подняли все "черные ящики" с упавшего Ту-154

Во вторник, 27 декабря, водолазы подняли со дна Черного моря все бортовые самописцы с упавшего у берегов Сочи российского самолета Ту-154. Об этом сообщили источники в оперативном штабе, созданном на месте катастрофы.

По словам источника, водолазы подняли из воды все три "черных ящика", которые находились на борту лайнера.

Специалисты, визуально оценив их состояние, назвали его приемлемым. Также они отмечают, что, предварительно, информация, хранящаяся на "черных ящиках" подлежит расшифровке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пока не выяснят причины авиакатастрофы российского самолета минобороны Ту-154 над Черным морем, полеты самолетов Ту-154, которые используют российские силовые ведомства, будут приостановлены. Согласно данной информации, известно, что в эксплуатации находится "ограниченное число данного типа самолетов".

Теги материала: Черное море, черный ящик, самолет, катастрофа, Россия
Новости СМИ2
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