ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Игнорируя режим тишины, боевики стреляли по ВСУ из БТРов
27.12.2016 18:28

Штаб АТО: Игнорируя режим тишины, боевики стреляли по ВСУ из БТРов

На протяжении вторника, 27 декабря, боевики 29 раз открывали огонь по позициям бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, обнародованном в Facebook.

В штабе АТО отметили, что российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать Минские договоренности и введенный режим тишины. На мариупольском направлении, используя гранатометы и стрелковое оружие, представители НВФ вели огонь по позициям сил АТО в Широкино, Водяном, Талаковке и Павлополе. Кроме этого в Широкино "работал" вражеский снайпер, а также по украинским укреплениям велся огонь из 120-мм и 82-мм минометов.

На луганском направлении из БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли по опорным пунктам ВСУ в Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении по Новгородскому, Луганском и Авдеевке боевики вели огонь из 82-мм минометов. Также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов представители НВФ обстреливали укрепления украинских защитников в Луганском, Зайцеве, Мироновском, Невельском.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что "нормандский формат" переговоров нужно расширить для скорейшего решения вооруженного конфликта на Донбассе. 

Теги материала: АТО, ВСУ, Донбас, боевики, режим тишины
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Турчинов ожидает провокаций от боевиков на новогодние праздники
Важное
Турчинов ожидает провокаций от боевиков на новогодние праздники
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
Важное
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
Двое украинских военных попали в плен к боевикам
Важное
Двое украинских военных попали в плен к боевикам
Штаб АТО: С целью сохранения жизни украинские бойцы вынуждены были открыть огонь
Важное
Штаб АТО: С целью сохранения жизни украинские бойцы вынуждены были открыть огонь
Штаб АТО: Боевики обстреляли Широкино из всех видов вооружения
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли Широкино из всех видов вооружения
Боевики отдали тела погибших украинских военных на Светлодарской дуге
Важное
Боевики отдали тела погибших украинских военных на Светлодарской дуге

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика