Штаб АТО: Игнорируя режим тишины, боевики стреляли по ВСУ из БТРов

MIGnews.com.ua

На протяжении вторника, 27 декабря, боевики 29 раз открывали огонь по позициям бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, обнародованном в Facebook.

В штабе АТО отметили, что российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать Минские договоренности и введенный режим тишины. На мариупольском направлении, используя гранатометы и стрелковое оружие, представители НВФ вели огонь по позициям сил АТО в Широкино, Водяном, Талаковке и Павлополе. Кроме этого в Широкино "работал" вражеский снайпер, а также по украинским укреплениям велся огонь из 120-мм и 82-мм минометов.

На луганском направлении из БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли по опорным пунктам ВСУ в Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении по Новгородскому, Луганском и Авдеевке боевики вели огонь из 82-мм минометов. Также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов представители НВФ обстреливали укрепления украинских защитников в Луганском, Зайцеве, Мироновском, Невельском.