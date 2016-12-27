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Скончался 54-летний американский актер Рики Харрис
27.12.2016 17:32

Скончался 54-летний американский актер Рики Харрис

В США на 54-м году умер американский актер и комик Рики Харрис. Об этом пишет Los Angeles Times.

О смерти актера сообщил его менеджер. Причины смерти Харриса пока что не установлены. Однако менеджер сообщил, что у актера два года назад случился сердечный приступ.   

Популярность Харрис обрел после роли в фильме "Наркотик" и в сериале "Все ненавидят Криса". Харрис дебютировал в драме "Поэтичная Джастис" (1993) с Джанет Джексон и Тупаком Шакуром. Также актер снимался в фильме "Схватка" Майкла Манна.

Кроме того, у артиста был опыт работы на телевидении и он сотрудничал с музыкантом Снупом Доггом.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, известный британский исполнитель Джордж Майкл скончался на 53-м году жизни в рождественские выходные. Он известен песней "Last Christmas", которую он исполнил в составе группы "Wham!".

Теги материала: смерть, актер, США
Новости СМИ2
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