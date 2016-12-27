Турчинов ожидает провокаций от боевиков на новогодние праздники

MIGnews.com.ua

Боевики могут активизироваться во время новогодних и рождественских праздников. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии в Новых Петровцах, что в Киевской области.

"Вы знаете, нечистая сила всегда именно на такие христианские праздники себя проявляет. И, к большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу страну", - сказал он.

Турчинов считает, что именно в это время боевики могут активизироваться и начать устраивать разного рода провокации. Также он напомнил, что как раз на христианские праздники представители НВФ проявляют особенную активность.

В то же время секретарь СНБО отметил, что "нечистая сила всегда обречена на поражение". Страну "от этой грязи" смогут очистить бойцы Вооруженных си Украины и Национальной гвардии. При этом, смотря на ситуацию на фронте и непрекращающиеся обстрелы, у украинских войск просто нет другого выхода, как защищать Украину.

Также он вспомнил и о введенном режиме тишины, который не соблюдается российской стороной.