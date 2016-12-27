ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный
27.12.2016 12:58

Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный

От Главного управления разведки Министерства обороны Украины поступила информация, в которой заявляется, что на востоке Украины выросло напряжение в отношениях между личным составом подразделений незаконных вооруженных формирований, которые выполняют задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск, отдающим приказы боевикам.

Об сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Согласно данной информации стало известно, что 26 декабря на одной из передовых позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) Вооруженных сил России между офицерами, прибывшими для контроля, и военнослужащими, которые находились на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение.

В результате бойни один военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-центр штаба АТО подтвердил информацию о том, что двое украинских военнослужащих попали в плен к оккупантам в зоне проведения антитеррористической операции и были доставлены в Луганск.

По информации Министерства обороны, связь с военными была утеряна около населенного пункта Золотое, когда они возвращались из больницы в часть и сбились с дороги, въехав на территорию контролируемую боевиками.

Теги материала: Россия, Донбасс, перестрелка, боевики, АТО, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [53] всего оценили 8
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полицейские задержали организаторов заказных убийств
Важное
Полицейские задержали организаторов заказных убийств  Фоторепортаж
Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154
Важное
Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154
Боевики вернули Украине двух пленных женщин
Важное
Боевики вернули Украине двух пленных женщин
Двое украинских военных попали в плен к боевикам
Важное
Двое украинских военных попали в плен к боевикам
Крушение Ту-154: водолазы подняли из воды "черный ящик"
Важное
Крушение Ту-154: водолазы подняли из воды "черный ящик"
Как падал Ту-154: катастрофу видел пограничник ФСБ
Важное
Как падал Ту-154: катастрофу видел пограничник ФСБ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
Эксклюзив  Аналитик: К концу 2017 года курс составит 30-32 гривны за доллар
27.12.2016
Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
Эксклюзив  Что скажет суд о событиях в Никарагуа: соцсети о признании Революции Достоинства госпереворотом
27.12.2016
Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев
Эксклюзив  Помогите детям: NewsOne проводит марафон по сбору средств для переселенцев  Видеорепортаж
27.12.2016
Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
Эксклюзив  Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса
27.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика