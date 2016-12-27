Боевики на Донбассе устроили перестрелку: погиб российский военный

MIGnews.com.ua

От Главного управления разведки Министерства обороны Украины поступила информация, в которой заявляется, что на востоке Украины выросло напряжение в отношениях между личным составом подразделений незаконных вооруженных формирований, которые выполняют задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск, отдающим приказы боевикам.

Об сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Согласно данной информации стало известно, что 26 декабря на одной из передовых позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) Вооруженных сил России между офицерами, прибывшими для контроля, и военнослужащими, которые находились на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение.

В результате бойни один военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-центр штаба АТО подтвердил информацию о том, что двое украинских военнослужащих попали в плен к оккупантам в зоне проведения антитеррористической операции и были доставлены в Луганск.

По информации Министерства обороны, связь с военными была утеряна около населенного пункта Золотое, когда они возвращались из больницы в часть и сбились с дороги, въехав на территорию контролируемую боевиками.