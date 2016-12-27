Признаков взрыва или пожара на обломках Ту-154 не обнаружили

MIGnews.com.ua

На обломках и фрагментах самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море, не нашли признаков какого-либо взрыва или пожара, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера", - сказал источник.

В ФСБ России также сообщили, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, водолазы обнаружили и подняли из воды основной "черный ящик" Ту-154. Его доставят в Центральный НИИ ВВС РФ в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.