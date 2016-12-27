В Одессе избили и обокрали протеже Ивана Дорна. ФОТО

Во вторник, 27 декабря, протеже Ивана Дорна на шоу "Голос країни-6" Константин Дмитриев сообщил, что на него напали в Одессе, забрали дорогостоящий мобильный телефон и сильно избили. Об этом пострадавший написал на персональной странице в социальной сети Вконтакте.
"Иван Дорн подарил мне IPhone 7 на день рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава богу, не инвалид", - прокомментировал артист, прикрепив фото после избиения.
Фотографию из больничных покоев опубликовал и певец Иван Дорн в своем аккаунте в Instagram, вложив в него благодарность в адрес одесских хулиганов, благодаря которым у его подопечного появилось отличное фото для обложки нового трека.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ночь на пятницу, 16 декабря, в Одессе двое неизвестных избили мужчину, которым оказался 47-летний гражданин Германии, таможенный эксперт миссии Евросоюза по предоставлению приграничной помощи Украине и Молдавии.