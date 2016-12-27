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Полицейские задержали организаторов заказных убийств
27.12.2016 11:35

Полицейские задержали организаторов заказных убийств  Фоторепортаж

Во вторник, 27 декабря, сотрудники Национальной полиции произвели задержание двоих организаторов заказных убийств, совершенных в Винницкой и Харьковской областях. Данную информацию распространил исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян на персональной странице в Facebook.

Преступники не имеют непосредственной связи между собой, помимо суммы в которую оценивалась человеческая жизнь: 8 и 10 тысяч гривен.

Первое происшествие произошло в Виннице, где семья не могла прийти к согласию в вопросе распределения квадратных метров жилья, в результате чего было организовано заказное убийство одного из участников спора.

"Отец, который проживал с младшим сыном в квартире, отказывался зарегистрировать там дочь и старшего сына, которые также претендовали на жилье. Глава семейства даже через суд пытался лишить доли собственности дочь. Конфликтная ситуация переросла в выяснение отношений. Старший сын, защищая сестру, поднял руку на отца. Чтобы отомстить старшему брату виннитчанин решился на преступление и заказал его убийство. Цена вопроса - 10 тысяч гривен. Исполнитель - ранее судимый. Сначала планировалось убить всю семью старшего брата вместе с женой и дочерью. "Помиловали" и ограничились лишь мужчиной", - написал Троян в своем посте.

Второе убийство было совершено по причине распределения сфер влияния между криминальными авторитетами.

"Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса - 8 тысяч гривен. Во время покушения потерпевший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован. Оперативники уголовного розыска изъяли 2 автомата Калашникова, пистолет "ТТ" и патроны к ним. Указанное оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку оставили автомобиль, на котором наблюдали за потерпевшим", - добавил руководитель полиции.

Стоит отметить, что как заказчик убийства, так и ранее судимые исполнители - жители Донецкой области.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 20 декабря, в центре Херсона произошло убийство. По предварительной информации свидетелей, квартирант убил хозяина в одной из квартир многоэтажного дома.

Теги материала: Вадим Троян, полиция, убийство, Донбасс, Харьковская область
Новости СМИ2
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