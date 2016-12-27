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Во Львовской области мужчина подорвался на боеприпасе, пытаясь распилить его
27.12.2016 11:31

Во Львовской области мужчина подорвался на боеприпасе, пытаясь распилить его

Во Львовской области прогремел взрыв, в результате которого один человек получил сильные ожоги и ранения. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте Национальной полиции области.

Согласно сообщению в Яворовский отдел полиции 24 декабря поступило сообщение от дежурного врача местной больницы о том, что в медицинское учреждение доставлен 33-летний житель поселка Немиров с диагнозом "огнестрельные раны обеих конечностей".

Правоохранители установили, что около месяца назад пострадавший нашел на территории Яворовского полигона неизвестный предмет в виде трубки с отверстиями, наполненный неизвестным веществом, и принес его домой. 23 декабря вечером он решил распилить находку. Произошел взрыв, в результате чего мужчина получил травмы.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицейские обратились ко всем гражданам! Если вы нашли неизвестный предмет, который внешне напоминает боеприпас, ни в коем случае не касайтесь его и не проводите с ним никаких механических действий! Ведь найденная вещь может взорваться и нанести вред вашему здоровью или жизни. Немедленно сообщите о находке правоохранителям, позвонив по оперативныму номеру 102. Особенно это касается находок на Яворовском полигоне.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 20 декабря, во Львове из окна на лестничной площадке между 6 и 7 этажом военного госпиталя выбросилась молодая женщина, пациентка больницы.

Теги материала: взрыв, Львов, Львовская область, боеприпас, Национальная полиция, пострадавший, ранение
Новости СМИ2
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