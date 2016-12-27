Минобороны России отменило полеты самолетов Ту-154

MIGnews.com.ua

Пока не выяснят причины авиакатастрофы российского самолета минобороны Ту-154 над Черным морем, полеты самолетов Ту-154, которые используют российские силовые ведомства, будут приостановлены, передает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с данной трагедией.

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - рассказал собеседник агентства.

Согласно данной информации, известно, что в эксплуатации находится "ограниченное число данного типа самолетов", поэтому существенно трагедия Ту-154 не скажется на воздушных перевозках государственных ведомств.

Стоит отметить, что по информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море.

В понедельник, 26 декабря, работающим на месте катастрофы водолазам удалось поднять на поверхность тело командира самолета Ту-154 министерства обороны Российской Федерации Романа Волкова, который погиб при крушении летательного аппарата в Черном море недалеко от города Сочи.