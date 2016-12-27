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Мощный тайфун на Филиппинах унес жизни шести человек. ФОТО
27.12.2016 10:25

Мощный тайфун на Филиппинах унес жизни шести человек. ФОТО  Фоторепортаж

В результате тайфуна "Нок-Тен", который обрушился на провинции Албай и Кесон на Филиппинах, погибли по меньшей мере шестеро человек и еще семеро считаются пропавшими без вести. Более 380 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и спрятаться в убежищах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Многие дома остались без электроснабжения, из-за падения деревьев заблокированы дороги, а сильный ветер нанес повреждения многим зданиям. Скорость ветра составляла 185 километров в час, тогда как некоторые порывы достигали 255 километров., - поделились местные власти.

В аэропортах были отменены более 300 рейсов, 12 тысяч пассажиров кораблей вынуждены пережидать непогоду в портах.

Тайфун "Нок-Тен" может стать самым сильным за последний год.

25 декабря около 100 тысяч человек были эвакуированы из зоны, где есть угроза оползней и наводнений.

Ежегодно над Филиппинами проносятся около 20 тайфунов. Некоторые бывают особенно разрушительными. Так, в ноября 2013 года в результате тайфуна "Хаян" погибли более 7,3 тысячи человек.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, на восточный берег Филиппин обрушился мощный тайфун "Нок-Тен".

Известно, что 25 декабря жители Филиппин, которые являются самой большой нацией, исповедующей католицизм, в Азии празднуют Рождество. Кроме того, о тайфуне синоптики сообщали еще утром.

Теги материала: тайфун, стихия, Филиппины, эвакуация, трагедия, Смерч, буря
Новости СМИ2
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