Стала известна официальная причина гибели футболистов "Шапекоэнсе"

В Колумбии озвучили официальную причину крушения самолета, на борту которого погибли футболисты бразильской команды "Шапекоэнсе". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Во вторник, 27 декабря, начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья заявил, что самолет боливийской авиакомпании LaMia разбился в горах Колумбии из-за того, что закончилось горючее. Эту версию подтвердили результаты предварительного расследования.
Чиновник отметил, что пилоты должны были знать о недостатке топлива, но не подали сигналов бедствия, не считая последних минут перед падением. Также он сказал, что был зафиксирован перегруз в 500 кг, но он не был решающим фактором.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бразильский самолет, который выполнял чартерный рейс, потерпел крушение. На борту находились 82 человека, в том числе бразильская футбольная команда первого дивизиона.
Среди пассажиров рейса были футболисты команды "Шапекоэнсе" из города Шапеко, выступающей в серии "А" чемпионата Бразилии. Они должны были провести в городе Медельин первый матч финального этапа Кубка Южной Америки против местной команды "Атлетико".
Южноамериканская конфедерация футбола признала бразильскую футбольную команду "Шапекоэнсе" обладателем второго по значимости клубного трофея Южной Америки Copa Sudamericana (аналог европейской Лиги Европы).