Стала известна официальная причина гибели футболистов "Шапекоэнсе"

MIGnews.com.ua

В Колумбии озвучили официальную причину крушения самолета, на борту которого погибли футболисты бразильской команды "Шапекоэнсе". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во вторник, 27 декабря, начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья заявил, что самолет боливийской авиакомпании LaMia разбился в горах Колумбии из-за того, что закончилось горючее. Эту версию подтвердили результаты предварительного расследования.

Чиновник отметил, что пилоты должны были знать о недостатке топлива, но не подали сигналов бедствия, не считая последних минут перед падением. Также он сказал, что был зафиксирован перегруз в 500 кг, но он не был решающим фактором.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, бразильский самолет, который выполнял чартерный рейс, потерпел крушение. На борту находились 82 человека, в том числе бразильская футбольная команда первого дивизиона.

Среди пассажиров рейса были футболисты команды "Шапекоэнсе" из города Шапеко, выступающей в серии "А" чемпионата Бразилии. Они должны были провести в городе Медельин первый матч финального этапа Кубка Южной Америки против местной команды "Атлетико".