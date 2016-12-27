Боевики вернули Украине двух пленных женщин

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, на территории самопровозглашенной "ДНР" проходит процедура передачи украинской стороне двух пленных женщин, которые находились в плену не менее полугода. Передача невольниц состоялась между Донецком и Макеевкой, передает Интерфакс.

По данным сепаратистских изданий, со стороны Украины присутствовал руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который вместе с народным депутатом Надеждой Савченко встречался с лидерами боевиков в Минске.

Освобожденные Анжелика Преснякова и Ольга Сворак сообщили, что условия их содержания в "ДНР" были нормальными.

Пленниц отпустили под видом проявления доброй воли по отношению к Савченко, с которой, по словам Захарченко и Плотницкого, они готовы и в дальнейшем вести переговоры.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в обнародованном заявлении глав "ЛНР" и "ДНР".