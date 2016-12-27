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Двое украинских военных попали в плен к боевикам
27.12.2016 09:25

Двое украинских военных попали в плен к боевикам

Пресс-центр штаба АТО подтвердил информацию о том, что двое украинских военнослужащих попали в плен к оккупантам в зоне проведения антитеррористической операции и были доставлены в Луганск. По информации Министерства обороны, связь с военными была утеряна около населенного пункта Золотое, когда они возвращались из больницы в часть и сбились с дороги, въехав на территорию контролируемую боевиками, передает ТСН.

"Около 16.00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками", - говорилось в сообщении штаба АТО.

По данным Службы безопасности Украины, в заложниках на территории Украины, временно пребывающей под контролем пророссийских боевиков, находятся 110 человек, еще 10 - на территории самой Российской Федерации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 декабря, главари так называемых Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий высказали желание передать народному депутату Надежде Савченко двоих пленниц, Анжелику Преснякову и Ольгу Суворак, которые находятся на оккупированной территории.

Теги материала: ВСУ, Луганск, плен, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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