Крушение Ту-154: водолазы подняли из воды "черный ящик"

MIGnews.com.ua

Водолазы обнаружили и подняли из воды один из "черных ящиков" Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - сказал источник.

В то же время, в Минобороны РФ официально сообщила, что обнаружен основной бортовой самописец. "В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец. В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в силовых структурах сообщили о том, что еще два бортовых самописца, которые должны находиться в хвостовой части самолета, пока не найдены.

СМИ также сообщает, что в качестве приоритетной пока рассматривается версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, однако по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Как сообщал MIGnews.com.uа, катастрофу Ту-154 видел сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. По его словам, после взлета Ту-154 стал быстро снижаться, шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, словно мотоцикл, поставленный водителем на заднее колесо.