Как падал Ту-154: катастрофу видел пограничник ФСБ

MIGnews.com.ua

Катастрофу самолета Ту-154 над Черным морем могла спровоцировать ошибка пилотов, которые при взлете вывели лайнер на закритические углы атаки. Эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря, пишет КоммерсантЪ.

По данным источников, близких к проверке показаний свидетелей, невольным очевидцем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи.

По словам пограничника, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Он подчеркнул, что положение лайнера в пространстве показалось ему странным для посадки: Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, словно мотоцикл, поставленный водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по словам очевидца, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Эксперты считают, что к такой картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, связанных с действиями экипажа самолета. По информации ФСБ, отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной скорости в 345 км/ч и начал подниматься, но уже через несколько секунд машина стала терять скорость и высоту.

По мнению специалистов, это могло поризойти, в первую очередь, из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Таким образом, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря.

Как сообщал MIGnews.com.uа, разрушения хвостовой части потерпевшего крушение российского самолета Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир пытался посадить самолет на воду.