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Крушение Ту-154: командир пытался посадить самолет на воду
Фото: Блог Сочи
27.12.2016 08:16

Крушение Ту-154: командир пытался посадить самолет на воду

Командир российского самолета Ту-154,  потерпевшего крушение над Черным морем,  пытался посадить самолет на воду. Об этом предварительно свидетельствуют разрушения хвостовой части, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду", - сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, хвостовая часть обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  на месте куршения Ту-154 обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя, а также часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра. 

Теги материала: самолет, крушение, обломки, Россия
Новости СМИ2
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