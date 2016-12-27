Крушение Ту-154: командир пытался посадить самолет на воду

MIGnews.com.ua

Командир российского самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, пытался посадить самолет на воду. Об этом предварительно свидетельствуют разрушения хвостовой части, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду", - сказал собеседник.

Как сообщалось ранее, хвостовая часть обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на месте куршения Ту-154 обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя, а также часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.