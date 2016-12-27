Теракт в Берлине: Амри бежал из города через Францию

MIGnews.com.ua

Анис Амри, котрого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, бежал из города на поезде через Францию, пишет Радио Свобода.

В понедельник, 26 декабря, немецкие и французские информагентства со ссылкой на представителей следствия сообщили, что 24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион.

По информации СМИ, он ехал один.

Как сообщал MIGnews.com.uа, по данным издания The Telegraph, Аниса Амри застрелили в Милане.