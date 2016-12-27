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Теракт в Берлине: Амри бежал из города через Францию
27.12.2016 07:55

Теракт в Берлине: Амри бежал из города через Францию

Анис Амри, котрого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, бежал из города на поезде через Францию, пишет Радио Свобода

В понедельник, 26 декабря, немецкие и французские информагентства со ссылкой на представителей следствия сообщили, что 24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион.

По информации СМИ, он ехал один.

Как сообщал MIGnews.com.uа, по данным издания The Telegraph, Аниса Амри застрелили в Милане

Теги материала: Берлин, теракт, подозреваемый, поезд, Франция
Новости СМИ2
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